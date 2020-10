Mais de trinta pessoas estão infetadas com covid-19 num lar em Alguber, no concelho do Cadaval, existindo mais sete casos relacionados na comunidade, informou o presidente do município, esta quinta-feira.

José Bernardo Nunes afirmou à agência Lusa que todos os utentes e funcionários do lar foram testados e que 32 pessoas acusaram positivo, dos quais 23 são utentes e nove funcionários.

O autarca adiantou que, segundo a análise das autoridades de saúde ao surto, os contágios terão tido origem numa festa de aniversário, na qual quatro jovens ficaram infetados, tendo passado o vírus a familiares, alguns dos quais trabalham no lar.

Além dos 32 infetados no lar, existem outros três casos de infeção na localidade relacionados com este surto e o autarca admite que possam surgir mais.

O Cadaval regista assim 41 casos ativos, 55 recuperados e duas mortes, de acordo com os mais recentes dados epidemiológicos deste concelho.