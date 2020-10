Em setembro de 1974 ficava bem convidar clubes ou organizações do leste da Europa para participarem em eventos decorridos em Portugal. Para nós, era como se a Cortina de Ferro tivesse caído e pudéssemos, dessa forma, dar o abraço fraterno a um camarada que fora durante dezenas de anos entendido como um inimigo. Por isso, quando a Associação de Futebol de Lisboa decidiu fazer um torneio internacional, convocou, para além do Benfica, do Oriental e do Atlético, um muito desconhecido Lech Poznan, vindo da Polónia, hoje por hoje adversário dos encarnados na fase de grupos da Liga Europa.

Poznan, mais tarde encaixada no eixo Berlim-Varsóvia, é uma daquelas cidades tão antigas cuja fundação se perde na noite dos tempos. Foi o primeiro bispado da zona conhecida por Grande Polónia, no ano de 968, e, portanto, um dos centros da disseminação da religião católica por todo o país, do qual foi igualmente capital de 940 a 1039 e entre 1290 e 1296.

Fundado em 1922 por um grupo de ativistas católicos, o Lech começou por chamar-se KS Lutnia Debiec e, nos anos que se seguiram, mudou de nome como quem muda de camisa. A partir de 1934 ficou fortemente ligado aos caminhos-de-ferro polacos, pelo que os seus jogadores ganharam o apodo de Kolejorz, ou seja, os Ferroviários. Por essa altura, já era Lech e uns anos mais tarde, em 1948, atingiu pela primeira vez o topo do futebol polaco. Demorou, mas nem sempre os comboios chegam a horas, como sabemos.

