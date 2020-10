O primeiro-ministro da Tailândia defendeu que as divergências políticas no país devem ser resolvidas no parlamento, numa altura em que os protestos antigovernamentais, liderados por estudantes, prosseguem há oito dias consecutivos nas ruas tailandesas.

"A única forma de ter uma solução duradoura para todos os lados, que seja justa para aqueles que estão nas ruas, bem como para os muitos milhões que escolhem não ir para as ruas, é discutir e resolver estas diferenças através do processo parlamentar", declarou o primeiro-ministro tailandês, Prayuth Chan-ocha, segundo uma transcrição em inglês de um discurso transmitido hoje na televisão local e citada pelas agências internacionais.

Nos últimos cerca de três meses, têm ocorrido regularmente manifestações nas ruas da Tailândia para reivindicar uma revisão governamental, a demissão do primeiro-ministro, Prayuth Chan-ocha, uma Constituição mais democrática e uma reforma dos poderes da monarquia, um assunto tabu no país.

Pelo oitavo dia consecutivo, os ativistas antigovernamentais voltaram hoje a protestar nas ruas tailandesas, apesar de vários dos principais líderes do movimento de contestação terem sido detidos e de o estado de emergência declarado na semana passada pelas autoridades proibir concentrações públicas com mais de quatro pessoas.

O Governo tailandês aprovou na terça-feira um pedido de convocação do parlamento para uma sessão especial, em 26 e 27 de outubro, com o objetivo de abordar e tentar lidar com a crescente pressão política dos protestos.