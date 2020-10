O primeiro-ministro arménio, Nikol Pachinian, disse que nenhuma solução diplomática será possível para o conflito em Nagorno-Karabakh, incentivando os cidadãos a alistarem-se para o combate.

"Temos de admitir que a questão de Karabakh, neste momento e por muito tempo, não pode ter uma solução diplomática", disse Nikol Pachinian, num vídeo divulgado na rede social Facebook.

Assim, o chefe de Governo da Arménia apelou a todos os "líderes de cidades, distritos, aldeias, partidos políticos, organizações civis, círculos empresariais, para organizar unidades voluntárias" para lutar ao lado dos separatistas de Nagorno-Karabakh contra o Azerbaijão.

Pachinian reconheceu que a situação na frente de combate é séria, no momento em que as forças do Azerbaijão continuam a avançar no terreno.

"Há vitória ou derrota, nada mais. Para vencer, devemos todos formar unidades voluntárias", disse ele, acreditando que o Azerbaijão está a gastar os seus "últimos recursos" em batalha.

O apelo do líder arménio surge no momento em que Moscovo procura encontrar soluções para implementar um cessar-fogo, depois de duas tentativas falhadas de suspender os confrontos armados.