Os preços das casas em Portugal deverão sofrer uma quebra de 0,6% este ano. A garantia é avançada pelo relatório da Standar & Poor’s divulgado terça-feira. No entanto, a agência de notação admite que, a par de Portugal, os valores deverão descer apenas na Irlanda que deverá registar uma queda de 1,6% e em Espanha em 1,4%.

Quanto ao resto dos países europeus, a S&P antecipa que as casas fiquem mais caras este ano, com a Holanda (6,1%), Alemanha (4,6%) e Suécia (3%) a liderarem as maiores subidas.

"O aumento da procura de casas, a necessidade de mais espaço e os baixos custos de financiamento contribuíram para uma recuperação rápida do mercado imobiliário na segunda metade do ano", refere Marion Amiot, economista sénior da S&P Global, acrescentando que "ao passarem mais tempo em casa e em teletrabalho, os agregados familiares reavaliaram a sua necessidade de mais espaço. Para aqueles que têm essa possibilidade, isso levou a que antecipassem a decisão de se mudar para uma casa com maior área".