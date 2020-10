Donald Trump terminou de forma abrupta uma entrevista ao 60 Minutes, da CBS News, esta terça-feira, na Casa Branca.

Pouco depois, Trump estava no sítio do costume, Twitter, a apontar o dedo Lesley Stahl por não estar a usar máscara e publicou um vídeo onde a jornalista surge a conversar com dois elementos da equipa.

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH

O Presidente e recandidato ameaçou também divulgar partes da entrevista antes de ir para o ar, por considerar que esta tinha sido “falsa” e “tendenciosa”.

I am pleased to inform you that, for the sake of accuracy in reporting, I am considering posting my interview with Lesley Stahl of 60 Minutes, PRIOR TO AIRTIME! This will be done so that everybody can get a glimpse of what a FAKE and BIASED interview is all about...