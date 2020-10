O Metro de Lisboa vai ter perturbações na circulação de comboios durante a manhã de quarta-feira por causa de um plenário geral dos trabalhadores, informou a empresa esta terça-feira.

O Metropolitano de Lisboa avança numa nota publicada no site oficial que no dia 21 de outubro, das 9h15 até às 13h00 “poderão ocorrer perturbações na circulação de comboios”.

Fonte do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP) adiantou à Lusa que estão a acontecer negociações do contrato do trabalho que deviam ter sido feitas logo no início do ano mas foram adiadas devido à pandemia. Sem adiantar mais detalhes, a mesma fonte referiu que na quarta-feira vai ser apresentada a proposta da administração da empresa aos trabalhadores.

Segundo a página da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), no último plenário de trabalhadores ficou decidido que, entre as diferentes propostas do caderno reivindicativo, para já se vão focar apenas em dois pontos: a prorrogação da vigência mínima de 2 anos e o aumento dos salários.