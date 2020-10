A GNR resgatou, no passado dia 16 de outubro, sete cães bebés abandonados na EN 215, entre as localidades de Nozelos e Junqueira, no concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança.

Num comunicado emitido esta terça-feira, a força de segurança explica que, na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares “avistaram as crias junto à berma da estrada, causando visivelmente perigo ou risco para os utentes da via, bem como para os próprios animais”.

Os animais aparentavam estar bem alimentados e tratados, tendo sido resgatados e entregues no Canil Municipal de Torre de Moncorvo.