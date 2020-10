Uma mesquita nos arredores de Paris foi encerrada depois da transmissão de um vídeo na rede social Facebook a denunciar a exposição das caricaturas do profeta Maomé pelo professor que foi morto, anunciou o ministro do Interior de França.

"Pedi ao autarca de Seine-Saint-Denis para encerrar a mesquita Patin", disse na segunda-feira Gérald Darmanin em entrevista na TF1, citada pela agência France-Presse (AFP).

As autoridades francesas lançaram na segunda-feira várias operações contra um alegado movimento extremista islâmico e prometeram "uma guerra contra os inimigos da República", três dias depois do homicídio, na sexta-feira, de Samuel Paty, um professor de História e Geografia que exibiu caricaturas do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão.

Pelo menos 15 pessoas, incluindo quatro estudantes universitários, estão detidas pela polícia e a ser interrogadas pelas autoridades antiterrorismo para tentar estabelecer um elo entre estes suspeitos e o alegado homicida, um homem de 18 anos de origem chechena, mas que nasceu em Moscovo (Rússia), e que acabou por morrer baleado pela polícia.