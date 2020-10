O Kremlin denunciou a "russofobia" dos Estados Unidos, após o anúncio da acusação pelo Governo norte-americano de seis agentes russos por ciberataques globais.

Seis agentes dos serviços de inteligência militar russa foram indiciados nos Estados Unidos por ataques cibernéticos globais, que visaram as eleições em França, em 2017, ou os Jogos Olímpicos, em 2018, disse o Departamento de Justiça na segunda-feira.

A investigação não acusa os réus em conexão com a interferência nas eleições nos EUA, embora os oficiais façam parte da mesma unidade de inteligência militar que as autoridades norte-americanas dizem ter interferido no processo eleitoral de 2016.

O porta-voz do Governo russo, Dmitri Peskov, lamentou a "tendência para acusar a Rússia e os serviços de inteligência russos por todos os pecados", acrescentando que "a Federação Russa e os serviços especiais nunca realizaram ataques cibernéticos".

Os agentes russos são acusados de "realizar a série mais destrutiva e perturbadora de ataques a computadores já atribuídos a um único grupo", segundo John Demers, procurador-geral adjunto dos EUA.