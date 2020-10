Os distritos de Évora, Faro e Beja somam-se a Setúbal, Lisboa, Santarém, Castelo Branco e Portalegre que a partir do meio-dia vão estar sob aviso vermelho por causa da chuva, ‘trazida’ pela passagem da depressão Bárbara no território nacional, segundo o IPMA.

Os, agora, oito distritos estão sob aviso vermelho devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente e ocasionalmente acompanhada de trovoada e possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento.

O aviso vermelho para os oito distritos vai estar em vigor entre as 12h e as 18h de hoje.

Sublinhe-se que a Proteção Civil registou mais de 500 ocorrências esta segunda-feira devido ao mau tempo provocado pela passagem da depressão Bárbara.

O distrito de Lisboa é o mais afetado pelo mau tempo, com 171 ocorrências do total contabilizado; seguido pelo de Setúbal com 67; Coimbra e Guarda, ambas com 37; Leiria e Santarém, ambas com 36.