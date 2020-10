Entre eles estão o Liceu Feminino de Maria Amália Vaz de Carvalho e a Confeitaria Nacional. Este carimbo, além de evidenciar as marcas históricas dos imóveis, tem como objetivo salvaguardar o futuro do património. Por exemplo, a partir de agora, as obras passam a ser apenas de conservação, não estando permitida a demolição ou descaracterização dos imóveis.

Liceu Feminino de Maria Amália Vaz de Carvalho

Rua Rodrigo da Fonseca, Lisboa

Ourivesaria Barbosa e Esteves

Rua da Prata, Lisboa

Palacete dos Condes do Alto de Mearim

Rua do salitre, Lisboa

Confeitaria Nacional

Praça da Figueira, Lisboa

