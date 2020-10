O Reino Unido admite permitir o uso de testes de diagnóstico privados para reduzir a necessidade de quarentena imposta aos viajantes que chegam do estrangeiro devido à pandemia de covid-19, revelou hoje o ministro dos Transportes britânico.

Num discurso intitulado "Para além da crise" durante a conferência "Airlines 2050" sobre o setor da aviação, o ministro Grant Shapps disse que está a ser desenhado em conjunto com as transportadoras um sistema de teste "fornecido pelo setor privado e às custas do passageiro após um período de autoisolamento".

Os passageiros terão na mesma de ficar em quarentena à chegada ao Reino Unido, mas poderão fazer um teste após uma semana e, se o resultado for negativo, sair da quarentena sem ter de cumprir os 14 dias até agora exigidos.

Este sistema, que não tem uma data prevista para começar a funcionar, está a ser estudado num grupo de trabalho criado na semana passada que Shapps chefia juntamente com o ministro da Saúde, Matt Hancock.

O objetivo é "encontrar soluções que implementem tudo com segurança e eficácia" e facilitar as viagens internacionais, atualmente limitadas devido às restrições impostas por vários países.