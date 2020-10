A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) disponibiliza ao público, a partir desta segunda-feira, a aplicação “tem.REDE?”, que fornece informação sobre a cobertura das redes dos operadores móveis no território nacional – MEO, NOS e Vodafone –, permitindo a qualquer utilizador saber onde é que os operadores têm cobertura para disponibilizar serviços móveis de “Voz, SMS e MMS” e de Internet móvel no território nacional.

Com esta nova “ferramenta”, os utilizadores passam a poder verificar a cobertura do seu operador, e consultar também a dos outros operadores no mesmo local. "Assim, a partir de agora passa a ser fácil saber que operadores têm rede no local onde vive ou onde tem a sua segunda habitação, ou no local para onde quer ir de férias, por exemplo. Pode ainda verificar se pode fazer uma chamada sem interrupções ou interferências, enviar SMS ou MMS ou usar a Internet para fazer chamadas de voz ou vídeo, navegar, fazer streaming vídeo e música, e jogar online", refere em comunicado a entidade liderada por João Cadete de Matos.

A aplicação tem.REDE? é a primeira aplicação deste tipo em Portugal, e está disponível no site e no Portal do Consumidor da Anacom.