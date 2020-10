Cinco distritos de Portugal continental vão estar na terça-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva forte.

Com a passagem da depressão Bárbara pelo país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre e Castelo Branco sob aviso vermelho entre as 12h00 e as 18h00 de terça-feira.

Recorde-se que Portugal continental vai estar, a partir de hoje, segunda-feira, sob o efeito da depressão Bárbara, que se prevê que provoque o aumento da intensidade do vento (com rajadas entre 100 km/h e 130 km/h nas terras altas), originando também precipitação forte e persistente.

Até às 18h00 desta segunda-feira todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo. Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém e Lisboa passam a aviso laranja entre as 18h00 desta segunda-feira e as 03h00 de terça-feira.

Às 12h00, Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre e Castelo Branco ficam então sob aviso vermelho.