A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, garantiu, esta segunda-feira, que o BCE ainda tem opções de política monetária disponíveis em resposta à crise, para aplicar caso seja necessário.

Em entrevista ao Le Monde, afirmou que "as opções da nossa caixa de ferramentas não se esgotaram" e acrescentou: "Se for preciso fazer mais, nós faremos mais", referiu a presidente do BCE.

Lagarde defendeu ainda que os líderes da União Europeia devem avaliar se o Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros se pode tornar numa ferramenta permanente.

O fundo de relançamento da economia, de 750 mil milhões de euros, é financiado por dívida comum contraída pela Comissão Europeia junto dos mercados em nome da UE.

Essa capacidade dada ao executivo europeu é "claramente limitada em tamanho, duração e alcance" e o reembolso deve ser feito até 2058.