Um ano depois de se ter estreado a discursar pela primeira vez na cerimónia de entrega de Prémios Princesa das Astúrias, a princesa Leonor, herdeira ao trono espanhol, voltou a ser o centro das atenções num dos eventos mais importantes do país vizinho.

A jovem, que fará 15 anos no dia 31 deste mês, parece estar a queres dizer ao mundo que cresceu e para marcar melhor a sua posição usou saltos altos pela primeira vez, pelo menos em público. A estreia foi no a 12 de outuvbro Dia da Hispanidade, mas os sapatos eram discretos e o salto quase passou despercebido, ao contrário da passada sexta-feira dia da entrega de Prémios Princesa das Astúrias, em Oviedo.

De manhã usou uns sapatos pretos, estilo kitten heels, um salto fino não muito alto, ao final do dia optou por uns sapato nude, com o salto um bocadinho mais alto, que combinava na perfeição com a blusa e a saia, ambas de estilo muito mais adulto do que tem usado no passado.

Os saltos, a aparente nova tendência da princesa Leonor, não ajudam só na mudança de estilo da herdeira ao trono, como esbatem a diferença de altura que tem em relação à sua irmã, infanta Sofia, que é mais alta apesar de ser dois anos mais nova.

Em relação aos looks, a cerimónia ficou ainda marcada pela escolha da rainha Letizia, que quebrou uma tradição de 16 anos ao optar por um vestido Carolina Herrera azul escuro e não um visual de Felipe Varela, um dos seus criadores de eleição, que desde 2006 estreava em Oviedo.