"Conseguem imaginar se eu perder? A minha vida inteira, o que vou fazer? Vou dizer que perdi para o pior candidato da história da política. Não me vou sentir bem. Talvez tenha que deixar o país, não sei", afirmou Trump, num comício da sua campanha eleitoral no estado da Geórgia.

Sublinhe-se que as sondagens das últimas semana apontam para que Trump tenha mesmo de ponderar deixar o país, pois a vantagem é de Joe Biden que continua a ganhar terreno.