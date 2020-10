O boletim da DGS deste sábado dá conta de mais 2.153 novos casos de covid-19, diagnosticados nas últimas 24 horas. Esta é a quarta vez consecutiva que Portugal regista um número de infeções diárias superior a dois mil, embora tenha havido uma descida em relação aos dados de ontem que indicavam 2.608 contágios.

O balanço revela ainda que foram reportados mais 13 óbitos desde ontem, menos um do que no dia anterior. Assim, a soma de casos confirmados, desde o início da pandemia, é agora de 98.055, dos quais morreram 2.162 pessoas.

A região Norte volta a ser aquela onde foram diagnosticados a maior parte dos novos casos das últimas 24 horas, com 1.124 novos infetados. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 781 casos, no Centro mais 149, no Alentejo mais 42 e no Algarve mais 47. Quanto aos arquipélagos, os Açores somam mais sete casos e na Madeira há mais três.

Dos 13 óbitos, seis ocorreram no Norte, cinco na região de Lisboa e Vale do Tejo, um no Alentejo e outro no Algarve.

Ao contrário do que tem acontecido nos últimos dias, o número de internados baixou, ainda que ligeiramente, estão hospitalizadas 1.014 pessoas, menos uma do que ontem. Já o total de doentes nos cuidados intensivos subiu para 148, mais quatro do que no balanço anterior.

A aumentar está também o número de doentes que deixaram de ter a doença ativa, só nas últimas 24 horas recuperaram 1.853 pessoas, um número recorde, elevando o total para 57. 919.

As autoridades de Saúde têm 52.543 contactos em vigilância e estão ativos 37.974 casos no país.