Os compromissos das seleções para o mês de outubro ficaram até quinta-feira concluídos, deixando a porta aberta para o regresso das principais ligas europeias neste fim de semana. Na Liga inglesa, o palco principal da quinta jornada vai ser montado em Manchester, já na tarde deste sábado. Depois do contributo na vitória (3-0) portuguesa sobre a seleção sueca, na Liga das Nações, Bernardo Silva (autor do primeiro golo em Alvalade), João Cancelo e Rúben Dias preparam-se para defrontar o Arsenal. O City pretende voltar aos triunfos na Premier League, depois do empate e da goleada sofrida nas duas últimas rondas da prova (1-1 com o Leeds; 2-5 ante o Leicester). Já os gunners somam três triunfos e apenas uma derrota nos quatro encontros já disputados – com o único desaire a ser registado em Anfield, diante do campeão em título Liverpool (3-1), na jornada três.

Ainda na noite deste sábado, o Man. United desloca-se até Newcastle. Os red devils têm tido um início de época conturbado, ficando aquém das expetativas. Com três jogos cumpridos, Bruno Fernandes e companhia somam duas derrotas, com destaque para a goleada sofrida às mãos do Tottenham (1-6), na última ronda. Após também ter participado na partida da quarta ronda do grupo 3 a contar para a Liga das Nações, o médio português reagiu à suposta discussão com Solskjaer, na sequência da goleada sofrida diante dos spurs de Mourinho. Negando qualquer mal-entendido com o treinador norueguês, disse: “Só tenho de estar grato ao treinador porque foi ele que me quis, foi ele que acreditou em mim, e as táticas que usa são perfeitas para mim”. “Por isso, escusam de tentar inventar desculpas. Se alguém quer tentar arranjar confusão dentro do Manchester United que não use o meu nome nem o dos meus colegas ou do treinador. O ambiente está bom. Obviamente que depois de uma derrota ficámos tristes, mas temos de dar uma resposta já no próximo jogo”, rematou.

Ainda antes dos desafios das equipas de Manchester será a vez de o Liverpool inaugurar a 5.a jornada, frente ao Everton, ao início da tarde de amanhã. Recorde-se que também os reds chegam a esta ronda depois de terem sofrido uma derrota histórica na ronda anterior, com o Aston Villa (17.o classificado da última edição da prova, tendo garantido a manutenção na última jornada) a vencer por 7-2 o campeão em título.

Na equipa de Klopp, Diogo Jota promete continuar em destaque – o português deu também que falar na quinta-feira, com o bis e uma assistência por Portugal – noite de sonho para o jovem atacante que rendeu Cristiano Ronaldo, de fora das opções da equipa das quinas após teste positivo à covid-19.

Dérbi em Milão na Serie A A quarta jornada da Liga italiana oferece jogo grande em Milão, com o confronto entre Inter e AC Milan, do português Rafael Leão. Juntamente com a Atalanta, os rossoneri lideram atualmente a prova transalpina, com três triunfos no mesmo número de jogos. Já os nerazzurri seguem imediatamente atrás (7 pontos), pelo que a ronda pode trazer mudanças no top-3 da Serie A.