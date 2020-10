O serviço de ortopedia do Hospital Distrital da Figueira da Foz está encerrado desde quarta-feira devido a um surto de covid-19 com 10 casos positivos, entre eles cinco doentes e cinco profissionais de saúde, de acordo com o gabinete de comunicação e imagem do hospital.

Fonte hospitalar disse à agência Lusa que o serviço de ortopedia deverá, no entanto, reabrir já no início da próxima semana.

Na sequência deste surto, o hospital realizou testes aos restantes profissionais de saúde e não foi reportado mais nenhum caso positivo de coronavírus.