A Alemanha registou mais 7.334 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa um novo recorde, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Robert Koch (RKI) de virologia,

No total, o país soma agora 348.557 contágios e 9.734 óbitos associados à covid-19. O número de recuperado subiu para 284.600.

As autoridades sublinham, no entanto, que estes dados não podem ser comparados com os da primavera, porque o número de exames aumentou de forma significativa.

Nesse sentido, o presidente do RKI, Lothar Wieler, afirmou que, apesar do crescimento dos casos diários é, ainda assim, possível evitar um novo encerramento de parte da vida pública e da economia, como o que ocorreu na primavera.