“A diretora refere que quatro alunos estavam a partilhar a mesma sandes, mas isso é falso. Dois dos colegas já tinham comido. O meu filho disse que o amigo só tinha comido uma torrada naquele dia” começou por explicar ao i o encarregado de educação do estudante de 12 anos que recebeu como punição, na passada terça-feira, um dia de suspensão.

A polémica, que teve início na Escola Escultor Francisco dos Santos – localizada em Rio de Mouro, no concelho de Sintra – com a partilha de metade de uma sanduíche, ganhou uma dimensão inesperada por meio da partilha, no Facebook, da medida disciplinar sancionatória ordenada pela diretora da instituição de ensino, Cristina Frazão.

De acordo com o pai do aluno, que divulgou o documento, “a sandes foi partida com as mãos e não estavam todos a abocanhá-la, como tem sido dito”. Receando represálias por parte dos professores e da direção, o homem pediu que tanto ele como o filho não fossem identificados. Mas o medo não se prende apenas com esta questão: na tarde de quinta-feira, o encarregado de educação recebeu mais um email da direção.

No texto, a que o i teve acesso, a diretora do agrupamento de escolas escreveu: “Solicito que se retrate, o que ainda não fez. Vou dar-lhe prazo até dia 19, segunda-feira, passado o qual irei apresentar uma queixa-crime contra si por difamação e atentado ao bom nome em meios de difusão alargada”. Seguindo um registo que, na ótica do encarregado de educação, é “demasiado autoritário”, a docente deixou claro que o homem nunca atendeu as chamadas telefónicas realizadas pela escola. Porém, o entrevistado negou a receção de quaisquer chamadas.

