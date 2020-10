O líder da JSD, Alexandre Poço, pediu ontem desculpas por um tweet feito em 2013 sobre as mulheres.

No tweet, polémico, podia ler-se: “Reunião com mulheres. 25% de perda de tempo”.

O comentário foi feito quando não tinha responsabilidades políticas: “Sinto-me na obrigação de me desculpar publicamente perante todas as mulheres”, escreveu no Twitter.