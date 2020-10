A PSP avançou ao i esta quinta-feira que existem 46 profissionais com teste positivo à covid-19, “quer polícias, quer pessoal de apoio à atividade operacional”. Esta semana soube-se que também o diretor nacional da PSP, Magina da Silva, testou positivo, estando assintomático e a trabalhar a partir de casa.

Questionada sobre o impacto das infeções no funcionamento das esquadras, a PSP avançou que “até agora não houve qualquer impacto a nível das esquadras, encontrando-se todas elas em pleno funcionamento”. Esta é, no entanto, uma das preocupações da Organização Sindical dos Polícias (OSP/PSP), que defende que “o contágio dos elementos retira capacidade operacional, pois as esquadras que têm pouco efetivo ficam com menos devido aos contágios”.

Pedro Carmo, presidente da OSP/PSP, explicou ainda que, mesmo perante o aumento do número de casos, “iniciaram-se as operações stop com teste de álcool aos condutores”, procedimento que, segundo este sindicato, não deveria ser feito, uma vez que aumenta o risco de contágio.