O número de alunos universitários de Erasmus infetados com covid-19 no Porto subiu para 145. 101 são da Universidade do Porto (IPP), 29 do Instituto Politécnico e 15 da Universidade Católica Portuguesa.

Nas últimas 24 horas foram registados mais 19 casos positivos na Universidade do Porto, passando de 82 para 101 o número de infetados. No Instituto Politécnico não foram registados novos casos desde ontem, mantendo-se os 29 casos positivos. A UCP também não referiu novos casos nas últimas 24 horas.

Tanto a U.Porto como a UCP dizem acreditar que a infeção ocorreu fora das instalações universitárias visto muitos dos alunos infetados serem de cursos diferentes e faculdades diferentes, logo não partilham os mesmos espaços comuns.