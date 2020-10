A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou, esta quinta-feira, que iria deixar mais cedo o Conselho Europeu, que decorre em Bruxelas, para voltar a ficar em isolamento, depois de ter tido contacto com um caso de covid-19.

"Acabo de ser informada de que um membro da minha equipa acusou positivo para a covid-19 esta manhã. Eu própria tive um teste negativo, mas como precaução deixo imediatamente o Conselho Europeu para entrar em isolamento", comunicou Ursula von der Leyen, numa mensagem publicada no Twitter.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.