A primeira-ministra finlandesa, a mais nova chefe de governo do mundo aos 35 anos, deu uma entrevista a uma revista feminina, mas não são as suas declarações que estão a gerar polémica, mas sim as fotografias.

A imagem de Sanna Marín com um blazer decotado, sem nada por baixo, motivou várias críticas e acusações de estar a brincar às modelos em tempos de pandemia.

Por outro lado, a fotografia tem também acérrimos defensores que consideram que a polémica é a prova de que é preciso lutar contra a misoginia e o sexismo, neste caso, no mundo da política.

Em resposta às críticas à imagem, vários homens e mulheres publicaram imagens onde surgem com roupa decotada e a hashtag #Imwithsanna (#estoucomsanna) também se tem multiplicado.

A antiga Presidente finlandesa Tarja Halonen é uma das apoiantes mais mordazes, não hesitando em pôr o dedo na ferida da existência de dois pesos e duas medidas para homens e mulheres.

Os homens podem fotografar-se em tronco nu, "mesmo que o seu corpo não o permita", escreveu Tarja Halonen, acrescentando que pelo contrário uma mulher da política não tem direito a ter físico.

A frase embora possa valer para a generalidade das situações de como a sociedade olha para os homens e para mulheres, tinha um alvo mais específico. O eurodeputado do partido Verdadeiros Finlandeses Teuvo Hakkarinen publicou há dias uma fotografia onde surgia apenas calções a fazer a promover o seu apoio ao atual Presidente dos EUA. No seu boné lia-se o mote da campanha de Donald Trump: "Make America great again".