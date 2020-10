O novo recorde de casos de covid-19 registado esta quarta-feira fez soar alarmes. Foram 2078 casos, um número a que se esperava que se pudesse chegar esta semana, como o i noticiou, mas apontado mais para o final, quando habitualmente se costumam registar números mais elevados de notificações. A primeira declaração sobre a gravidade da situação que se vive no país foi feita pelo primeiro-ministro antes de ser divulgado o boletim da Direção-Geral da Saúde, que viria a mostrar um recorde de casos na região Norte (1001) e também em Lisboa (802). Nos últimos dias, apesar de já haver um agravamento da situação no Norte, mais marcado na semana passada, a ideia de uma “evolução grave” não tinha sido transmitida pelo Governo ou pela DGS, não obstante diferentes alertas públicos para um agravamento da situação. António Costa anunciou o regresso do país ao estado de calamidade e anunciou as medidas aprovadas em Conselho de Ministros para travar o crescimento de casos, nomeadamente o limite de 50 pessoas em eventos como casamentos e batizados e a intenção de tornar obrigatório o uso de máscara ao ar livre – para já, recomendada – e também da app StayAway Covid, temas que terão de passar pela aprovação do Parlamento.

Na conferência de imprensa, a ministra da Saúde sublinhou também que o momento é preocupante e que os modelos sugerem que a situação irá agravar-se, indicando que se mantém a capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde, onde existe possibilidade de expandir as camas alocadas à covid-19. Questionada pelos jornalistas, Marta Temido revelou que as projeções do Instituto Ricardo Jorge, que dá apoio técnico ao Governo nesta área, indicam que o país poderá aproximar-se dos 3 mil casos dentro de alguns dias “se não forem tomadas as cautelas necessárias”, disse, sublinhando que os modelos matemáticos não têm ainda em conta as medidas que estão agora a ser adotadas, quer em termos de serviços de saúde quer em termos de políticas globais.

Para os especialistas ouvidos pelo i, as medidas anunciadas são positivas, também por virem reforçar o alerta da população depois de um relaxamento nas últimas semanas, mas não se devem esperar efeitos imediatos, o que sugere que os próximos dias deverão ser mesmo de maior pressão sobre o sistema de saúde e o rastreio de contactos de pessoas infetadas, que na última semana já começou a mostrar dificuldades em acompanhar o ritmo de novos casos.

