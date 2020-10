Não cabe na cabeça de ninguém andar com um chip

Cabe na cabeça de alguém que o Governo nos queira obrigar a usar uma aplicação móvel para sabermos se estivemos em contacto com alguém infetado?

A Igreja Católica, e o os responsáveis do Santuário de Fátima em particular, têm deixado muito a desejar nas suas atitudes nos últimos tempos. No que diz respeito a Fátima, não se percebe como é que uma instituição que tem como matriz cuidar dos mais desprotegidos decide despedir – ou mandar para a reforma ou como lhe queiram chamar – um número significativo de funcionários, alegando que as esmolas têm rareado em tempos de covid. Mesmo que seja verdade, o Santuário não recebeu largos milhões de euros nos últimos anos antes da chegada da pandemia? E aqui entram outras contas. Qual a razão para os responsáveis eclesiásticos não quererem revelar as contas do Santuário? É curioso como Fátima e comunismo estão tão próximos, pois o PCP tem a mesma atitude em relação às contas da Festa do Avante! Será que acham que estão acima do comum dos mortais? Estranho... Mas a Igreja, que até deu um bom exemplo no 13 de outubro, quando os fiéis cumpriram religiosamente as recomendações da DGS no Santuário de Fátima, tem alguns padres que deviam de fazer uma reciclagem em Roma junto do Papa. Cabe na cabeça de alguém que se incite os fiéis a irem aos cemitérios no dia 1 de novembro? Não sabe o padre em questão que o país está mergulhado numa segunda onda e que tudo o que se possa fazer para evitar ajuntamentos é louvável? Que temos todos de contribuir para que a covid-19 não se alastre mais para que não tenhamos que ficar outra vez confinados em casa? Também a propósito do que é preciso fazer para evitar a propagação da pandemia, cabe na cabeça de alguém que o Governo nos queira obrigar a usar uma aplicação móvel para sabermos se estivemos em contacto com alguém infetado?

