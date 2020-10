A pastinaca já faz parte da nossa alimentação desde tempos antigos – os gregos e os romanos já a comiam e, antes da batata, trazida do Novo Mundo, era a pastinaca que reinava.

Pode ser cozida em água ou no vapor, assada, estufada, usada para a preparação de sobremesas, como base de sopas e naquilo que lhe apetecer. Até existe cerveja de pastinaca.

Como comprar: de preferência de tamanho médio, sem manchas, com a pele brilhante. Verifique que estão firmes e que as extremidades não se encontram moles nem secas. Devem ser conservadas no frigorífico, até duas semanas, em sacos perfurados.

As pastinacas, assim como as maçãs, oxidam se as deixar no ar por muito tempo. Se quiser pré-preparar as pastinacas antes de cozinhar, basta mergulhá-las totalmente numa tigela com água misturada com um pouco de sumo de limão.

É um dos vegetais mais subestimados e um dos meus favoritos. Aqui está uma receita de 15 minutos, simples e prática, que aconchega a alma e nutre o corpo.

Mash de Pastinaca com Gengibre, Shiitake Salteados e Suaeda

Ingredientes

4 ou 5 pastinacas

1 pedaço de gengibre ralado q.b.

1 mão-cheia de cogumelos Shiitake ou outros de que mais goste

Fio de azeite extravirgem

Pimenta-preta moída no momento

Flocos de caiena

Suaeda a gosto

Método

“Raspe” e corte as pastinacas, lave bem e coloque numa panela. Acrescente o gengibre e deixe cozer em pouca água – 10 minutos deve ser o suficiente.

Entretanto salteie os cogumelos com um fio de azeite.

Verifique as pastinacas – normalmente deixo que a água evapore e fique apenas um fundinho. Use um espremedor de batata ou um garfo para fazer o mash.

Faça uma cama com o mash, coloque os cogumelos, folhas de suaeda e tempere com azeite, limão ou laranja, flocos de caiena e pimenta-preta de moinho.