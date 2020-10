A MOCHE, marca da Altice Portugal para o segmento jovem, em linha com a estratégia de diversificação de portefólio assumida pela Altice Portugal, reinventou-se e alargou o âmbito da sua atuação no mercado para uma nova área de negócio.

De um simples tarifário de comunicações móveis a uma marca da Altice Portugal, a história da MOCHE pauta-se por estar onde os jovens estão, uma marca que fala a sua linguagem, que entende as suas necessidades e proporciona as melhores experiências.

Com um percurso de aposta nas áreas da música, do gaming e do skate, a MOCHE apresenta um novo posicionamento e uma nova proposta de valor com o reposicionamento da marca. Moda, arte, gaming, música, skate e surf são os territórios da nova Cultura MOCHE, representados pelo coletivo MOCHE.

Constituído por jovens emergentes, o novo coletivo MOCHE conta com seis nomes já reconhecidos em cada uma das suas áreas. Marta Gonçalves na moda, João Cardoso na arte, Cálculo na música, Marina Sousa no gaming, Gonçalo Vilardebó no skate e Mariana Rocha Assis no surf serão a cara e a voz da marca de cada uma destas culturas, com identidades e estilos próprios.

Com este reposicionamento, a marca MOCHE passa também a comunicar de forma diferente. Privilegiando os meios digitais, as redes sociais MOCHE passam a ter o coletivo da marca em destaque, com conteúdos diferenciados e pensados para levar ao público jovem a voz, as novidades e as sugestões do coletivo MOCHE.

No território da moda, a marca vê diversificada a sua área de negócio através da nova loja online disponível em moche.pt, onde a marca vai apresentar e comercializar a sua primeira coleção, uma linha de produtos de moda com design exclusivo MOCHE, criada em parceria com a designer Alexandra Moura. Tendo como premissa a escolha de materiais amigos do ambiente, a aposta na produção nacional e a escolha de fornecedores com produção responsável, a coleção de moda da MOCHE conta com uma linha de básicos e uma cápsula de lançamento.

E porque a MOCHE nasceu para ligar uma geração, a nova cultura MOCHE não esquece as comunicações. Na compra de roupa MOCHE, os clientes da marca recebem gigas extra de dados móveis. Quem ainda não faça parte desta rede móvel e pretenda usufruir da oferta de gigas extra pode ativar o cartão SIM que acompanha qualquer peça de roupa adquirida, através da sua invulgar etiqueta/hangtag.

O lançamento do novo posicionamento e das novas áreas de negócio, nomeadamente da nova coleção MOCHE, teve como palco a 55.a edição da ModaLisboa.

Num evento marcado pela forte ligação da Altice Portugal, a marca deu nome e apoiou o Sangue Novo com um prémio no valor de 2500 euros. Este prémio, que materializa a estratégia da marca no apoio e na aposta em jovens emergentes, apresentou duas componentes: a primeira foi o Prémio do Público. Através da app MEO, o público elegeu a designer Pilar do Rio, que recebeu o valor de 1500 euros. Seguiu-se a Bolsa MOCHE. Entre os finalistas do Sangue Novo, a marca da Altice premiou o designer Fora de Jogo com um prémio de 1000 euros e a oportunidade de participar no processo de criação da próxima coleção MOCHE.

Campanha “Cultura MOCHE”

Para apresentar o seu novo produto e posicionamento, a MOCHE lança uma nova campanha de comunicação, com o mote Cultura MOCHE, que conta com o grupo de jovens emergentes dos diferentes territórios da marca. A campanha conta com um filme principal de 60 segundos, um filme de apresentação da coleção de 45 segundos e outros seis filmes de 15 segundos – um para cada território –, e tem como protagonistas os membros do coletivo MOCHE, sendo veiculada nos canais digitais a partir do dia 10 de outubro.

Responsáveis satisfeitos

Para Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, é certo que a empresa “tem vindo a diversificar o território e a sua zona de atuação” em várias áreas “desde as telecomunicações, onde somos líderes de mercado, passando pela bilhética e a energia”. Diz ainda o CEO da empresa que “a MOCHE foi a marca ideal, a marca que escolhemos para marcar uma presença muito forte neste novo território que é a moda. Começou por ser um tarifário para os mais jovens, uma marca dos mais jovens, e agora transforma-se numa marca que apresenta uma coleção de moda, uma coleção de design português”, destaca Alexandre Fonseca.

O responsável não tem dúvidas de que esta foi mais uma forma de a Altice Portugal diversificar o seu portefólio e marcar presença junto dos portugueses. “E a moda é um daqueles territórios onde Portugal tem estado a afirmar-se”, garante.

Sendo a ModaLisboa o principal evento de moda em Portugal, “fazia sentido, após alguns anos de parceria tecnológica com a ModaLisboa, que tivéssemos um envolvimento ainda maior que se concretiza com esta coleção”, diz o presidente da Altice Portugal, que não tem dúvidas de que, pela proximidade com os jovens, o surf, o skate e o gaming, “a MOCHE era a marca ideal para trabalhar o mundo da moda”.

Já João Epifânio, chief sales officer B2C da Altice Portugal, revela que o futuro da marca MOCHE já era pensado há algum tempo, devido ao seu “fortíssimo potencial”. “Já tínhamos a marca a trabalhar o skate, o surf, o gaming e, claro, a música, mas entendíamos que faltava algo, algo que reforçasse a ligação ao segmento jovem e permitisse reforçar a identidade da marca, algo que construísse a ponte entre aquilo que é originalmente uma marca de telecomunicações e uma marca que quer ir mais longe, que tem mais ambição, que não se restringe ao seu território natural”, diz. E levanta um pouco do véu do futuro da marca: “Este é o primeiro dia de um caminho que começámos a percorrer, um caminho que agora iniciamos, onde vamos contar com um coletivo de seis elementos que nos irão a ajudar a percorrer esta nova etapa, a criar conteúdos e a aumentar também a relevância da marca MOCHE no segmento jovem”.

Teresa Fonseca, diretora de produto, também não tem dúvidas de que esta marca da Altice “está muito no terreno, muito junto dos jovens”. “Percebemos que as pessoas gostam de vestir a nossa camisola, literalmente, e inserida na estratégia da Altice Portugal de diversificação de negócio, percebemos que a marca MOCHE tinha a elasticidade de apostar nesta indústria da moda e do vestuário”, acrescenta.

Assim, com o lançamento desta nova área de negócio, a Altice diz estar também a lançar um novo posicionamento da marca. “Cultura MOCHE é, na verdade, a reunião de várias culturas: da cultura da música, do skate, da cultura do surf, da cultura do gaming, da moda e da arte”.