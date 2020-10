Cristiano Ronaldo foi fotografado bastante animado a assitir ao último treino da seleção portuguesa antes do jogo contra a Suécia, esta terça-feira, da varanda do seu quarto, no dia em que a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o jogador foi infetado pelo novo coronavírus.

O técnico da seleção nacional, Fernando Santos, falou, esta terça-feira, sobre como está Cristiano Ronaldo a lidar com o facto de ter testado positivo ao novo coronavírus e disse que o craque "nem percebeu muito bem o que lhe aconteceu" e que "está no quarto só a dizer que quer jogar".