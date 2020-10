A Universidade Católica Portuguesa (UCP) revelou, esta terça-feira, que foram detetados 15 casos de covid-19 entre estudantes do programa de Erasmus que estão a estudar na instituição.

De acordo com uma nota da instituição universitária enviada à Lusa, os contágios ocorreram "fora das instalações" e sem "qualquer relação com atividades" promovidas pela universidade.

"A Católica está a acompanhar a situação em estreita articulação com as Autoridade de Saúde, dando o devido acompanhamento aos nossos alunos", garante ainda a instituição no comunicado.