Fernando Santos falou, esta terça-feira, sobre como está Cristiano Ronaldo a lidar com o facto de ter testado positivo ao novo coronavírus, durante uma conferencia de imprensa, e diz que o craque "nem percebeu muito bem o que lhe aconteceu" e que "está no quarto só a dizer que quer jogar".

"Ele entrou em isolamento ontem [segunda-feira] à noite, depois do teste, como todos os outros jogadores. Nesta manhã soubemos da notícia, voltou-se a testar o Cristiano e os outros jogadores, o Cristiano já isolado dos restantes. Está no quarto, só a dizer que quer jogar, comunica de lá de cima cá para baixo. Está bem, assintomático, nem percebeu muito bem o que lhe aconteceu", começou por dizer o selecionador nacional.

O técnico português demonstrou ainda confiança na seleção nacional, no jogo desta quarta-feira contra a Suécia, que não vai contar com a presença de Ronaldo. "Estou tranquilo, gostava de ter o Cristiano, claro, mas tenho plena confiança nos 11 e nos que forem chamados a jogo".

Fernando Santos garantiu ainda que toda a equipa e staff está a cumprir com as normas estipuladas pelas autoridades de saúde portuguesas. "Temos feito tudo o que nos tem sido dito. E desde segunda-feira que estamos aqui, completamente confinados. Fomos todos testados e nunca mais ninguém entrou aqui. No primeiro estágio não houve qualquer problema, mas não por incumprimento das regras. Os jogadores têm-se preocupado em manter-se em segurança. Já fizemos sete testes, pelas minhas contas. Isso é que nos deixa com esse sabor [de tristeza], que fizemos tudo bem e isto aconteceu", concluiu.

Ronaldo é o terceiro caso entre os jogadores da seleção nos últimos dias, depois de José Fonte e Anthony Lopes.