O treinador do P. Ferreira, Pepa, testou positivo à covid-19, anunciou o clube esta terça-feira. Além do técnico, também outros dois mebros da equipa técnica foram infetados.

De acordo com uma nota do clube, o treinador está em isolamento, a cumprir o plano de contingência estabelecido pelas autoridades de saúde portuguesas, tal como os outros dois elementos do staff.

O técnico vai falhar os próximos treinos do clube e o jogo da próxima jornada da Liga contra o Santa Clara, marcado para domingo.