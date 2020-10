Uma discoteca foi encerrada, na madrugada deste domingo, em Camarate, Loures, por violação das regras impostas pelo Governo para impedir a propagação do novo coronavírus. De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, citado pela agência Lusa, o espaço estava a funcionar fora de horas, com DJ e pista de dança aberta.

Segundo a autoridade, o encerramento do estabelecimento ocorreu na sequência de uma operação planeada para “fazer cessar incumprimentos às medidas restritivas covid-19 em vigor, por parte de estabelecimentos de restauração e bebidas situados em Camarate”.

Além deste espaço, foi ainda encerrado um outro estabelecimento na mesma madrugada. Segundo a PSP, no total, foram identificadas 193 pessoas que se encontravam no interior dos dois estabelecimentos e elaborados 14 autos de contraordenação, nomeadamente por incumprimento do horário de funcionamento e venda de tabaco a menos de 16 anos.