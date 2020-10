Donald Trump voltou aos comícios, esta segunda-feira, depois de ter anunciado que tinha testado negativo à covid-19. O Presidente norte-americano disse, durante o seu discurso, que estava recuperado e já se sentia bem o suficiente para ir ter com a multidão e "beijar os homens e mulheres bonitas" presentes no evento.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), as milhares de pessoas que se encontravam no comício não cumpriram com o distanciamento social aconselhado pelas autoridades de saúde e muitas optaram por não utilizar máscara.

O comício ocorreu no estado norte-americano da Florida, a primeira paragem de Donald Trump desta semana. O Presidente norte-americano segue agora viagem para os estados da Pensilvânia, Iowa e Carolina do Norte (sudeste).