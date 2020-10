A Iniciativa Liberal foi o segundo partido a reagir nos Passos Perdidos do Parlamento. O presidente da Iniciativa Liberal e deputado único do partido, João Cotrim de Figueiredo, anunciou que o seu partido votará contra a proposta: "Iremos votar contra este Orçamento do Estado porque este Orçamento atrasa e adia Portugal”, declarou João Cotrim de Figueiredo.

O deputado apontou o aumento da despesa e uma fatura que chega agora, fruto de cinco anos de governação do PS: "Vamos ultrapassar um recorde triste. Com 100 mil milhões euros só em despesa pública”.

João Cotrim de Figueiredo não poupou críticas também às mexidas no IRS para 2021: "Não há qualquer decisão para desagravar fiscalmente este orçamento. No caso do IRS é de um cinismo político que não consigo compreender. Dizer às pessoas que têm mais 2 ou 3 euros a mais para em maio do ano seguinte receberem menos esse valor”.