Perante o aumento do número de casos de covid-19, o bastonário dos Médicos lança de novo o repto à tutela. Para Miguel Guimarães, é preciso garantir desde já a ativação de hospitais de retaguarda e mobilizar o setor privado e social para aumentar a capacidade de resposta dos serviços de saúde nos próximos meses. “Não é possível ter resposta covid e não covid sem o contributo do setor privado e social”, diz ao i Miguel Guimarães.

O Governo já garantiu que a articulação está prevista. Esta segunda-feira, na conferência de imprensa da Direção Geral da Saúde sobre a evolução da epidemia, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde António Lacerda Sales sublinhou que as estruturas complementares estão contempladas no plano para o outono-inverno. “Se houver escalada destes números e maior pressão, a qualquer momento essas estruturas serão revitalizadas”, disse, referindo-se aos hospitais de campanha ativados na primeira onda da pandemia. Para Miguel Guimarães, as estruturas já deviam estar a ser ativadas, sob pena de os doentes não covid voltarem a ser o “escudo” da resposta aos casos covid. O bastonário recorda uma proposta feita no verão para que fossem utilizadas infra-estruturas militares, tanto o Hospital das Forças Armadas em Lisboa como um edifício no Porto, plano apresentado à tutela e que não foi para a frente. Defende que permitiriam libertar camas nos hospitais de doentes infectados que não precisam de estar internados, podendo manter assim mais atividade programada. “Neste momento existe o plano mas falta operacionalização”, insiste Miguel Guimarães.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.