Depois da entrega do Orçamento no Parlamento, o Ministério das Finanças veio esclarecer que, em 2021, e ao contrário de Orçamentos do Estado aprovados em anos anteriores, o Orçamento do Estado não prevê qualquer empréstimo ao Fundo de Resolução.

"Por lapso, o relatório do OE21, hoje entregue à Assembleia da República, identifica, erradamente, um empréstimo de 468,6 M€ ao Fundo de Resolução. Trata-se sim de um empréstimo de 468,6 M€ à CP-Comboios de Portugal, como se pode verificar pelo sistema da Direção Geral do Tesouro e Finanças", diz o documento.

E acrescenta que vai “de imediato” corrigir o documento.