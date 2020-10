O Governo na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano revela que vai levar a cabo ao ajustamento das tabelas de retenção na fonte de IRS, "de modo a dar continuidade à ação tomada, de forma gradual e progressiva ao longo dos últimos anos, de esbater o diferencial entre as retenções na fonte realizadas pelos trabalhadores dependentes e o valor final de imposto a pagar".

De acordo com as contas do Executivo, "trata-se de uma medida neutral do ponto de vista orçamental, mas com um grande impacto no rendimento disponível das famílias, num total de cerca de 200 milhões de euros".

No entanto, o Executivo não refere o documento qual é a redução que irá ser aplicada.