O Governo tem previsto injetar mais 60 milhões de euros no programa para baixar o preço dos passes de transportes públicos, de acordo com a versão preliminar do Orçamento do Estado 2021 (OE2021). O valor total inscrito no Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) deverá atingir os 238,32 milhões de euros.

Deste total, as autarquias terão de contribuir com, pelo menos, 20% Segundo o documento, o aumento de 60 milhões de euros para baixar o preço dos passes de transportes públicos será um "reforço extraordinário dos níveis de oferta nos sistemas de transportes públicos abrangidos pelo Programa de Apoio à Redução Tarifária, em resultado dos efeitos do contexto nos sistemas de mobilidade".

Este valor poderá, aliás, ser ainda mais elevado, uma vez que o OE 2021 admite uma injeção adicional de 30 milhões de euros provenientes do Fundo Ambiente, que seria utilizado caso se registe um "cenário mais adverso dos efeitos da crise pandémica no sistema de mobilidade".

Recorde-se que o programa PART foi lançado em abril de 2019 e permitiu, entre outros, criar os passes de transportes metropolitanos por 40 euros nas regiões da Grande Lisboa e do Grande Porto.