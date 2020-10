O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) vai receber a transferência de 317,6 milhões de euros no âmbito de políticas de promoção de habitação.

Segundo o documento a que a Lusa teve acesso, a transferência é financiada por “receitas provenientes de fundos comunitários no montante de 201.000.000 euros e por receitas provenientes de empréstimos do Banco Europeu de Investimento (BEI) e transferências da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) no montante de 116.600.000 euros”.

Em relação ao ano anterior, esta transferência de verbas é mais do dobro.