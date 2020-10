No próximo ano, as empresas vão poder deduzir aos seus lucros os donativos a entidades hospitalares EPE. A medida consta numa versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Segundo o documento a que a Lusa teve acesso, os hospitais EPE vão integrar o conjunto de entidades às quais as empresas podem considerar os donativos que lhes façam como custos ou perdas do exercício.

Assim, segundo a Lusa e com base no documento, o Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) entende como “custos ou perdas do exercício, até ao limite de 8/1000 do volume de vendas ou dos serviços prestados, os donativos atribuídos” a várias entidades.