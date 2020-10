As máscaras de proteção respiratória e o gel desinfetante vão continuar, no próximo ano, a estar sujeitos à taxa de redução do IVA. É o que consta na versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2021.

“Estão sujeitas à taxa reduzida do IVA (…) consoante o local em que sejam efetuadas, as importações, transmissões e aquisições intracomunitárias” das “máscaras de proteção respiratória” mas também do gel desinfetante cutâneo, diz o documento a que a Lusa teve acesso.

Esta é uma das medidas de combate à pandemia de covid-19 que consta no documento.