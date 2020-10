Todo o Governo já foi testado, na sequência do caso de contágio do ministro Manuel Heitor. No entanto, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou que o Presidente da República, que esteve num evento com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, não foi testado, à semelhança do Executivo de António Costa, uma vez que Manuel Heitor não estava na fase infecciosa da doença.

O evento ocorreu no primeiro domingo deste mês e a Direção-Geral da Saúde (DGS) garantiu que há um protocolo que é seguido e que permite encontrar o período de transmissão e, depois, estratificar contactos de alto e baixo risco, fazer os testes e determinar se ficam ou não em isolamento profilático, não tendo sido necessário o rastreio do Presidente da República.

“Sua excelência o Presidente da República esteve em contacto no mesmo evento que se chamou `Construir o futuro de Portugal – Um compromisso social, mas este ocorreu antes do senhor ministro Manuel Heitor estar na fase infecciosa, motivo pelo qual sua excelência o senhor Presidente da República não foi considerado para efeitos de rastreio nesta situação”, explicou Graça Freitas, na habitual conferência de imprensa das autoridades de saúde sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.

Recorde-se que os membros do Governo foram testados rapidamente, com a exceção dos ministros Santos Silva e Matos Fernandes, que entretanto também já testaram negativo.

Assim sendo, o vírus terá sido contraído apenas pelo Ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, que permanecerá em isolamento no seu domicílio. O Ministro do Planeamento, Nelson de Souza e a ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, também estarão em isolamento preventivo por se terem sentado ao lado de Manuel Heitor na Reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.