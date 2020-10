Houve mais 4.619 infetados e 39 óbitos registados em Itália esta segunda-feira, mas o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, nega a necessidade de o país voltar a um confinamento total.

Com as novas informações divulgadas pelo Ministério da Saúde italiano, o país regista, no total, desde o início da pandemia 359.569 casos de infeção de covid-19 e morreram já 36.305 pessoas.

O total de casos diários desta segunda-feira foi inferior ao dos últimos três dias, que esteve sempre acima dos 5.300 infetados. No entanto, realizaram-se menos testes, perto de 85.000, e na semana passada a média foi de cerca de 130.000 testes.