O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentes surgiu esta quinta-feira a garantir que a disponibilidade para dialogar e negociar com os parceiros de esquerda é total. E falou nos Passos Perdidos do Parlamento, num registo inédito face aos últimos cinco anos. Mais, Duarte Cordeiro quis esclarecer que não era verdade que o executivo tivesse fechado a porta ao diálogo. "Não corresponde à verdade que não queiramos prosseguir o diálogo".

A frase tinha como destinatário o Bloco de Esquerda que avisou não estar disponível para viabilizar o texto que lhes foi enviado no fim de semana. O governo enviou uma versão da proposta de lei ao BE no sábado e o partido liderado por Catarina Martins respondeu a todas as medidas de forma detalhada.

O executivo tem estado a trabalhar desde julho com os parceiros de esquerda e o PAN. "O processo orçamental tem várias fases e o processo negocial também tem tido várias fases: generalidade e especialidade", lembrou ainda Duarte Cordeiro, sinalizando que houve aproximações da parte do governo. O Orçamento tem tudo para passar na fase da generalidade estamos disponíveis para dialogar com os partidos agora ou mais tarde”, acrescentou o governante.

Entretanto, o PAN, através da sua líder parlamentar, Inês Sousa Real, registou que "está tudo em aberto" em declarações à RTP3. E acrescentou que a leitura do PAN sobre a proposta de Orçamento é "insatisfatória". Esta frase obriga o governo a fazer contas, porque a eventual abstenção do PCP e do PEV não chegam para aprovar o Orçamento. É preciso o voto de abstenção do PAN, conjugando, eventualmente, com os votos das duas deputadas não-inscritas.