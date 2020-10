A Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda considera não estarem criadas as condições para que o partido possa viabilizar o OE2021. Em entrevista à Antena 1, nesta segunda-feira, Catarina Martins disse que não houve nenhum acordo com António Costa e que o Executivo terá de ver algumas exigências do Bloco serem cumpridas para que o OE possa ser viabilizado.

No entanto, Catarina Martins apontou que “não parou as negociações, não retira as suas propostas de cima da mesa e não fecha nenhuma porta”, mostrando a vontade do BE em fazer parte das decisões tomadas pelo Governo para o próximo Orçamento de Estado.

A posição do BE surge no seguimento de uma semana de intervenções de António Costa que apontavam para o entendimento entre os socialistas e os bloquistas. O primeiro-ministro chegou mesmo a dizer que não vê “como pode não haver acordo entre o BE e o PCP”.

A coordenadora do partido afirmou, ainda, que “ouviu essas declarações do primeiro-ministro, mas que não houve nenhum acordo feito” e que não existiu nenhum encontro com o Primeiro-ministro para que o Bloco pudesse entregar as suas propostas antes do dia de hoje.

O Governo entregou a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, esta segunda-feira, que deverá ser votada na generalidade dia 28 e que terá a votação final global no final de novembro.